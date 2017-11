ROMA – Federica Pellegrini non trascura mai i suoi fan sui social network e anche questa volta ha regalato a loro in anteprima il suo nuovo look.

La fuoriclasse del nuoto italiano ha deciso di cambiare il colore dei capelli. Adesso sfoggia un color grigio tempesta.

Federica Pellegrini soddisfatta: inizia il ‘progetto velocità’

“Non era scontato che vincessi, c’erano atlete olandesi e statunitensi molto forti. Sono soddisfatta dell’inizio di questo ‘progetto velocità’, non so dove mi possa portare, o cosa possa ottenere in futuro, ma le prime sensazioni sono buone”.

Lo ha detto Federica Pellegrini dopo i 53″30 sui 100 sl ottenuti nella piscina della Sciorba a Genova per il trofeo Nico Sapio.

“Da gennaio aumenteremo i carichi di lavoro – ha detto Pellegrini -, ma quest’anno con il mio allenatore Matteo Giunta c’è un gruppo più numeroso di atleti che si allenano con me. Questo è stimolante. E anche loro hanno dimostrato che chi ha voglia di mettersi in gioco raccoglie i frutti”.

Infine un pensiero alla Nazionale di calcio dopo il ko a Stoccolma: “Faccio in bocca al lupo ai ragazzi della nazionale italiana di calcio, e se devo dare loro un consiglio suggerisco di allenarsi e chiudersi nelle loro stanze fino a lunedì sera, isolandosi da tutto”.