ROMA – Fernando Llorente, l’attaccante ex della Juventus attualmente in forza allo Swansea City in Premier League, ha riportato la frattura di un braccio durante un’escursione in bicicletta con la famiglia in Italia. La notizia è stata riportata dalla Bbc.

La conferma è poi arrivata anche dal club gallese, che ha diramato un comunicato per tranquillizzare i propri tifosi sulle condizioni di salute del proprio centravanti, che comunque non avrà bisogno di finire sotto i ferri: “Il trentaduenne attaccante si è procurato un infortunio mentre andava in bici con la famiglia e nonostante non sia una frattura che necessiti un’operazione”, si legge nel comunicato dello Swansea, “ciò significa che il club dovrà predisporre per lui un diverso tipo di preparazione. Il club rimane comunque fiducioso che il giocatore potrà essere disponibile per la prima partita della stagione, il 12 agosto, contro il Southampton”.

Llorente, lo scorso anno, aveva segnato 14 reti in 32 presenze con la maglia del club gallese. Cifre importanti per lui, abituato a fare gol pesanti: 27 in 92 gare con la Juventus e prima ancora 118 marcature in 333 gare con l’Athletic Club di Bilbao. Prima dello Swansea, anche una parentesi al Siviglia con 7 reti in 36 partite, di cui una pesantissima proprio contro la Juventus in Champions League.