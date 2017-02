Calciomercato Fiorentina, agente Badelj: “Nessuna italiana aveva i soldi per prenderlo”

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Milan Badelj era disposto a lasciare la Fiorentina per trasferirsi in altri club di Serie A ma nessuna società italiana aveva i soldi per acquistarlo.

Intervistato da Fiorentinanews.com, l’agente di Milan Badelj, Dejan Joksimovic, ha chiuso le porte ai club italiani interessati al calciatore croato, tra i quali figurava anche l’Inter, spiegando il motivo: