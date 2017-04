Calciomercato Fiorentina, Antognoni: “Prossimo allenatore sarà italiano”

FIRENZE, Calciomercato Fiorentina – ”Chi il prossimo allenatore della Fiorentina? I tecnici italiani sono i migliori”.

E’ quanto ha ribadito Giancarlo Antognoni ospite questa sera dell’emittente toscana Italia7.

Tra i candidati alla successione di Paulo Sousa ci sono Stefano Pioli, atteso con l’Inter sabato sera al Franchi, e Eusebio Di Francesco:

”Si tratta di due ottimi allenatori, conosco entrambi – ha detto il dirigente viola – Il curriculum di Pioli parla chiaro, Di Francesco sta facendo bene a Sassuolo. Sono i tecnici giovani più importanti”.

In attesa che il nodo venga sciolto, appare certa dunque la conclusione dell’esperienza di Sousa alla guida della Fiorentina dopo due stagioni:

”Sarà un addio tranquillo. È un allenatore bravo, moderno. Ha iniziato bene ma non ha finito come ci aspettavamo. Comunque il patrimonio dei giocatori resta, pensiamo anche a Federico Chiesa che rappresenta una garanzia per il futuro. E questo è merito anche di Sousa che lo ha fatto esordire contro la Juve”.

Tra i talenti viola da preservare, ma da tempo al centro di voci di mercato, c’è ovviamente Federico Bernardeschi:

”Se resterà a Firenze? Ha ancora un contratto di due anni, vediamo cosa accadrà. Io credo che voglia rimanere – ha continuato Antognoni – e sarà così sarà un bene per noi ma anche per lui”.

E mentre Riccardo Saponara ha definito a Sky la gara con l’Inter un vero e proprio bivio per le residue speranze viola di tornare in corsa per l’Europa, Antognoni ha confermato che l’intenzione della Fiorentina per l’anno prossimo è italianizzarsi sempre più:

”Lo dimostrano anche gli acquisti di Corvino di gennaio di Saponara e Sportiello, si punta a creare uno zoccolo duro di giocatori italiani. L’obiettivo principale sarà ovviamente l’Europa, magari la Champions anche se sarà dura”.