Calciomercato Fiorentina, Corvino: “Bernardeschi ha il viola cucito addosso”

CALCIOMERCATO FIORENTINA – “Io sto alle parole di Federico che si sente la maglia viola cucita addosso, quindi cercheremo di trattenerlo a tutti i costi”.

Così Pantaleo Corvino rispondendo ai tifosi viola sul futuro di Bernardeschi sulla pagina Facebook del Tgr Rai Toscana.

Il direttore generale dell’area tecnica viola ha poi parlato anche di Federico Chiesa ricordando di “averlo blindato con 5 anni di contratto. E’ stata brava la società come pure Sousa a credere nel ragazzo”.

E dopo aver espresso la sua stima per il tecnico del Napoli Maurizio Sarri, Corvino ha aggiunto sull’attuale tecnico viola: “C’è una clausola che possiamo esercitare entro aprile per il rinnovo del contratto di Sousa, quindi sotto questo aspetto siamo tranquilli. Come già detto più volte, però, le cose vanno condivise, non basta una clausola”.

Inevitabile una battuta sulla vittoria all’ultimo secondo ottenuta ieri sera dalla Fiorentina a Pescara:

“Forse non è stata una delle nostre partite più belle – ha ammiccato il dirigente – ma c’è ovviamente soddisfazione per aver portato a casa i tre punti, abbiamo tutte le potenzialità per arrivare anche quest’anno in Europa”.