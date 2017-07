Calciomercato Fiorentina, Corvino: “Non cederemo Kalinic al Milan”

Calciomercato Fiorentina – “Ho tanto rispetto e stima del Milan, gli ho comunicato, e lo faccio anche ora, che non ce ne vogliamo privare”. Il ds della Fiorentina Pantaleo Corvino, anche dal palco dei Sportitalia Awards, ribadisce che Kalinic per il club viola è un giocatore incedibile. “Non abbiamo nessun impegno dopo la trattativa con la Cina, la volontà del ragazzo era quella di non partire, è un ragazzo da apprezzare perché dice in faccia la sua idea. Abbiamo preso una decisione e la portiamo avanti”, continua Corvino commentando la volontà del giocatore di lasciare Firenze.

A distanza risponde l’ad del Milan Fassone, anche lui presente alla serata di Sportitalia: “Ci siamo sentiti nelle scorse settimane e confermo che ci hanno detto che per loro la trattativa non può iniziare, magari ci sentiremo più avanti”.