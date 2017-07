Calciomercato Fiorentina: Simeone, Giaccherini, Bertolacci. Le ultimissime

Calciomercato Fiorentina, gli obiettivi in entrata sono Giovanni Simeone, Emanuele Giaccherini e Andrea Bertolacci. Ma prima di tutto bisogna perfezionare le cessioni di Kalinic, su di lui è forte il Milan, di Bernardeschi, molto probabilmente andrà alla Juventus, e di Borja Valero, dovrebbe firmare con l’Inter nelle prossime ore.

– la ventilata cessione del club frena le trattative. Per Valero all’Inter si attende l’annuncio, ossono partire Kalinic e Bernardeschi. Si riparte da Chiesa, le scommesse Gaspar e Victor Hugo, si spera in Simeone, Giaccherini e Bertolacci, ma per Pioli sara’ dura.