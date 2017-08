FIRENZE – Ottimo lavoro per la Fiorentina. Il club di Firenze ha ceduto un attaccante importante come Kalinic ma è riuscito a prendere due “numeri 9” di tutto rispetto con Cyril Thereau e Giovanni Simeone.

Cyril Thereau gioca, e segna, in Italia dal 2010. Tra Chievo Verona e Udinese ha realizzato complessivamente 71 gol.

Alla Fiorentina potrebbe realizzare il definitivo salto di qualità nel nostro campionato.

Giovanni Simeone, figlio del Cholo, è stato la vera rivelazione dello scorso campionato.

Al primo anno in Italia ha realizzato la bellezza di dodici gol in trentacinque partite. La Fiorentina lo ha acquistato dal Genoa per 15 milioni di euro più 3 di bonus.