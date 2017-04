Fiorentina-Inter diretta, formazioni ufficiali dalle 20.30

Fiorentina-Inter – la diretta live dell’anticipo di Serie A.

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Tello, Badelj, Vecino, Maxi Oliveira; Bernardeschi, Borja Valero; Babacar. All. Sousa

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All. Pioli

Fiorentina-Inter (orario 20:45), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

FIORENTINA-INTER, le dichiarazioni di Stefano Pioli – ”Sono fortunato perché la società ci sta sostenendo ma le cose non possono andare sempre bene. Sono legato come tutti gli altri ai risultati e dobbiamo fare il meglio possibile”: lo dice l’allenatore dell’Inter Stefano Pioli intervistato da Premium Sport alla vigilia della partita contro la Fiorentina.

Il tecnico emiliano nelle prossime sei gare si gioca il futuro. Dopo il pari amaro nel derby, sono tornate insistenti le voci sulla panchina nerazzurra con le ipotesi Simeone, Conte e Spalletti.

”Firenze? Non è decisiva come trasferta, ma è molto importante. Le voci cambiano da una settimana all’altra – commenta Pioli – ma non è cambiato il nostro modo di lavorare.

Credo che debba essere un’Inter capace di migliorare la posizione, di arrivare più in alto possibile e che in futuro sia in grado di assestarsi nelle prime posizioni.

Non siamo stati in grado di vincere una partita che dovevamo e potevamo vincere, abbiamo lavorato molto sulle palle inattive in questi giorni”.