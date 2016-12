Fiorentina-Napoli 3-3. Video gol highlights, foto e pagelle. Bernardeschi doppietta

Pubblicato il 22 dicembre 2016 23:41 | Ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2016 23:42

FIRENZE – Gabbiadini evita il peggio al Napoli, che e’ terzo da solo: glaciale l’ex Samp, in campo nel finale a Firenze giusto per firmare il definitivo 3-3. E’ successo di tutto al Franchi, con il Napoli avanti due volte con Insigne e Mertens, ma ripreso da Bernardeschi, doppietta d’autore e ispiratore del momentaneo 3-2 di Zarate. Poi Salcedo ha atterrato Mertens e dal dischetto, al 94′, ecco il timbro di Gabbiadini.

La difesa della Fiorentina – con Rodriguez inizialmente in panchina, c’e’ Tomovic al fianco di Astori – concede un paio di giocate ‘facili’ al Napoli: ne’ Mertens, ne’ Hamsik ne approfittano. A proposito, il belga, sette gol nelle ultime due partite, e’ confermato falso nove tra Callejon e Insigne, autore della prima conclusione, respinta con qualche difficolta’ da Tatarusanu.

Privo anche di Borja Valero e, in extremis, di Ilicic (influenza), e’ Cristoforo a sostenere Kalinic, con Chiesa e Bernardeschi sulle fasce. Sarri ha invece confermato l’11 che ha travolto il Torino quattro giorni fa. Un destro fuorimisura di Vecino, la risposta di Callejon: match gradevole e che Insigne sblocca al 25′ con un autentico capolavoro, destro a giro sotto l’incrocio dei pali. Va detto che l’esterno azzurro era scattato da posizione di fuorigioco, in ogni caso Napoli in vantaggio.

La reazione viola e’ in una folata di Chiesa sventata da Albiol e Chiriches non senza affanni, sul fronte opposto va a segno Mertens dopo la cavalcata di Zielinski: il belga e’ pero’ in offside. Al 39′ da Bernardeschi a Cristoforo, assist per Kalinic che col sinistro spara alto da buona posizione; poi Tatarusanu ci mette il piede su Mertens.

Si fa male Chiriches (coscia), tocca a Maksimovic. Al rientro dagli spogliatoi bella giocata di Chiesa su Ghoulam: attento Reina. Nulla puo’ il portiere spagnolo al 52′, ovvero quando Bernardeschi calcia una punizione senza pretese che si trasforma, pero’, in una traiettoria imprendibile perche’ e’ netta la deviazione di Callejon in barriera: 1-1. Pare cambiata l’inerzia della sfida: Bernardeschi innesca Chiesa, cui manca la precisione; strepitoso dunque il salvataggio sulla linea di Olivera sul tocco a botta sicura di Mertens.

Quindi altro botta e risposta: Mertens firma l’1-1 dopo l’erroraccio di Tomovic, poco dopo il sinistro di Bernardeschi sorprende Reina: 2-2. Finita? Macche’. Se Tatarusanu e’ strepitoso sul tirocross di Ghoulam in anticipo su Mertens, e’ fantastica l’azione con cui la Fiorentina ribalta la partita: Bernardeschi inventa, Zarate -entrato da poco – al volo realizza il 3-2. Sembra fatta per la Viola, ma al 94′ Salcedo atterra Mertens e Gabbiadini infila il definitivo 3-3 dal dischetto.

Fiorentina e Napoli 3-3 (0-1). Pagelle e tabellino. Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu 6.5, Salcedo 5, Tomovic 4, Astori 6, Maxi Olivera 6.5, Vecino 6, Badelj 5.5 (28′ st Sanchez 6), Chiesa 6.5 (42′ st Diks sv), Cristoforo 6 (28′ st Zarate 7), Bernardeschi 8, Kalinic 5.5. (1 Lezzerini, 4 De Maio, 2 Gonzalo Rodriguez, 31 Milic, 16 Tello, 26 Perez, 11 Toledo, 30 Babacar). All.: Sousa 6.

Napoli (4-3-3): Reina 6, Hysaj 5, Albiol 5.5, Chiriches 6.5 (43′ pt Maksimovic 5), Ghoulam 5.5, Zielinski 6 (25′ st Allan 6), Diawara 6 (41′ st Gabbiadini 6.5), Hamsik 5.5, Callejon 6, Mertens 7.5, Insigne 7. (22 Sepe, 1 Rafael, 11 Maggio, 62 Tonelli, 3 Strinic, 30 Rog, 8 Jorginho, 77 El Kaddouri, 4 Giaccherini). All. Sarri 6.

Arbitro: Tagliavento di Terni 6. Reti: nel pt 25′ Insigne; nel st 6′ e 24′ Bernardeschi, 23′ Mertens, 37′ st Zarate, 49′ Gabbiadini (rigore). Angoli: 3-2 per la Fiorentina. Recupero: 5′ e 4′. Ammoniti: Albiol, Kalinic, Maxi Olivera, Maksimovic, Tomovic per gioco falloso, Reina per proteste, Bernardeschi e Zarate per comportamento non regolamentare. Spettatori: spettatori 26.181, incasso 506.710 euro.

** I GOL ** – 25′ pt: Napoli in vantaggio con Insigne che si libera di Chiesa e trafigge Tatarusanu con un bel tiro sul palo più lontano. Un eurogol viziato però da una posizione in fuorigioco dello stesso attaccante partenopeo.

– 6′ st: Kalinic conquista una punizione dal limite, se ne incarica Bernardeschi che, complice una deviazione di Callejon, spiazza Reina. – 23′ st: Tomovic sbaglia uno stop, ne approfitta Mertens che ha così spazio e solo davanti al portiere viola non sbaglia.

– 24′ st: Palla al centro, Bernardeschi parte da centrocampo e dalla distanza fa partire un sinistro incrociato che infila alle spalle di Reina.

– 49′ st: Salcedo stende Mertens, l’arbitro assegna il rigore per il Napoli, lo batte Gabbiadini, appena entrato, e non sbaglia.

Fiorentina-Napoli 3-3 video gol highlights e foto.