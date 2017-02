Fiorentina-Udinese streaming – diretta tv, dove vederla

FIORENTINA-UDINESE IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Fiorentina-Udinese (ore 20.45), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni di Fiorentina-Udinese. Fiorentina (3-4-2-1): 12 Tatarusanu, 40 Tomovic, 2 Gonzalo Rodriguez, 13 Astori, 25 Chiesa, 5 Badelj, 8 Vecino, 15 Maxi Olivera, 10 Bernardeschi, 20 Borja Valero, 9 Kalinic. (57 Sportiello, 23 Satalino, 4 De Maio, 18 Salcedo, 31 Milic, 19 Cristoforo, 21 Saponara, 16 Tello, 24 Hagi, 11 Toledo, 72 Ilicic, 30 Babacar). All.: Sousa. Squalificati: Sanchez. Diffidati: Bernardeschi, Saponara, Tomovic, Vecino. Indisponibili: Dragowski.

Udinese (4-3-3): 1 Karnezis, 27 Widmer, 5 Danilo, 30 Felipe, 3 Samir, 6 Fofana, 23 Hallfredsson, 14 Jankto, 10 De Paul, 9 Zapata, 77 Thereau. (22 Scuffet, 25 Perisan, 4 Angella, 75 Heurtaux, 53 Ali Adnan, 26 Kums, 8 Badu, 99 Balic, 18 Perica, 19 Matos, 95 Evangelista, 96 Ewandro). All.: Delneri. Squalificati: nessuno. Diffidati: De Paul, Perica. Indisponibili: Faraoni, Gnoukouri. Arbitro: Mariano di Aprilia. Quote Snai: 1,67; 3,75; 5,25.

Classifica dei marcatori del campionato di calcio di Serie A – 17 reti: Dzeko (Roma). – 16 reti: Higuain (Juventus); Mertens (1 rigore-Napoli). – 15 reti: Icardi (1-Inter); Belotti (1-Torino). – 12 reti: Immobile (3-Lazio). – 10 reti: Borriello (Cagliari); Kalinic (1-Fiorentina); Simeone (1-Genoa); Iago Falque (2-Torino). – 9 reti: Bernardeschi (2-Fiorentina); Hamsik (Napoli); Nestorovski (Palermo); Thereau (Udinese).

– 8 reti: A. Gomez (1-Atalanta); Falcinelli (1-Crotone); Bacca (2-Milan); Callejon (Napoli); Muriel (2-Sampdoria). – 7 reti: Perisic (Inter); Insigne (Napoli). – 6 reti:Kessie (2-Atalanta); Keita (Lazio); Perotti (6-Roma); Schick (Sampdoria); Defrel e Matri (Sassuolo).

– 5 reti: Kurtic, Petagna (Atalanta); Destro, Dzemaili (Bologna); Pellissier (1-Chievo); Mchedlidze (Empoli); Mandzukic, Dybala (2) e Pjanic (Juventus); Parolo (Lazio); Caprari (1-Pescara); Nainggolan (Roma); Pellegrini (1-Sassuolo); Ljajic (1), Benassi (Torino); D. Zapata (1-Udinese).