LIVORNO – La rivalità calcistica le separa, ma la solidarietà non conosce confini. Anche la Fiorentina, squadra calcistica di Firenze, si stringe vicino al dolore di Livorno, martoriata dall’alluvione in cui hanno perso la vita 7 persone. La città si ritrova sott’acqua e in piena emergenza dopo le violente piogge degli ultimi giorni, e il club viola li incoraggia a farsi forza, soprattutto abbraccia le famiglie delle vittime.

Ecco il post di solidarietà apparso sulla pagina Facebook ufficiale della Fiorentina per la città toscana più colpita dal maltempo che ha fatto danni, vittime e dispersi: