Francesco Totti conteso: lo vogliono a Sky e in Rai. Lui ci pensa

ROMA – Lo vogliono a Sky e pure alla Rai. Che fine farà Francesco Totti? Se lo domandano in molti dopo l’addio commovente alla Roma di un mese fa. L’ex capitano, ancora in vacanza e in pausa di riflessione, ha parecchie ipotesi da valutare anche se non si è ancora completamente arreso all’idea di appendere gli scarpini al chiodo. Intanto diverse televisioni se lo contendono.

Totti, esilarante interprete di spot pubblicitari e grande performer come ospite al Festival di Sanremo, buca lo schermo. E ai piani alti di Rogoredo a Milano, quartier generale di Sky, lo sanno bene. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, le ipotesi sono due: affidargli il prossimo Mondiale in Russia nel 2018 oppure utilizzarlo per la prossima stagione. Più concreta la prima della seconda perché a settembre l’ex numero 10 vorrebbe avere e dare risposte alla Roma.

Monchi gli ha già proposto un ruolo di campo, da braccio destro (con un percorso di apprendistato), mentre Pallotta vedrebbe Totti più in una veste di ambasciatore

della Roma nel mondo, carica che però non attrae per nulla l’ex capitano. Chissà che alla fine non si opti per una via di mezzo, per quel ruolo da vicepresidente operativo al momento vacante nei quadri dirigenziali.

Intanto anche i vertici Rai lo corteggiano: vorrebbero rivederlo sul palco di Sanremo in coppia con la moglie Ilary. E pure altre tv ci fanno un pensierino.