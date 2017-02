Frank Lampard si ritira: ha vinto la Champions League con il Chelsea

LONDRA – Frank Lampard ha annunciato il ritiro. A 38 anni, dopo 21 di carriera professionistica, con l’ormai ex centrocampista della nazionale inglese e del Chelsea (con cui ha giocato dal 2001 al 2014) saluta uno dei grandi dell’era Premier League.

Con la maglia del club londinese ha collezionato 649 presenze, realizzando la cifra record di 211 reti (177 in campionato), vincendo tre titoli nazionali, quattro FA Cup e la Champions nel 2012. Solo gli attaccanti Alan Shearer, Wayne Rooney ed Andy Cole hanno segnato più gol di lui in Premier.

Con la maglia dell’Inghilterra vanta 106 partite e 29 reti. Aveva iniziato nel 1996 con il West Ham (club di cui suo padre Frank Richard è stato per anni una ‘bandiera’), ha terminato con brevi apparizioni prima nel Manchester City e quindi con il New York City FC in Major League.

“Anche se ho ricevuto diverse offerte interessanti per continuare a giocare in Inghilterra ed all’estero, a 38 anni sento che è il momento giusto per iniziare il prossimo capitolo della mia vita” ha detto Lampard in un messaggio sui propri profili social.

Ora inizierà a studiare per diventare allenatore, “un’opportunità che la federcalcio mi ha dato e della quale sono felice. Non vedo l’ora di cogliere le occasioni che questa strada mi offrirà”.