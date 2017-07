TARANTO – Il Real Statte, società di calcio a 5 femminile, ha comunicato il rinnovo di Valentina Margarito con il seguente comunicato stampa.Ripartire dalla certezza di una giocatrice che rappresenta uno dei pilastri della squadra e della Nazionale. l’Italcave Real Statte inizia la nuova annata dalle conferme e, in particolar modo, daIl portiere sarà per il dodicesimo anno il portiere della formazione ionica oltre ad essere il capitano per il secondo anno consecutivo del club più titolato d’Italia. In una stagione, la prossima, che potrebbe regalare la A unica, il che comporterebbe un’ulteriore innalzamento del livello del futsal italiano,mette a segno il ‘primo colpo’ della nuova stagione.

“Inizia la mia 12esima stagione nel’ Italcave Real Statte, la seconda da capitano della più prestigiosa società del calcio a 5 femminile italiano. Riparto con la stessa voglia che ha contraddistinto il mio percorso in tutti questi anni e anche in quella che è stata la scorsa, la prima da capitano che resterà per me indimenticabile. Quando un giorno, in futuro, parlerò di queste stagioni lo farò come si fa con un bel ricordo con gioia e orgoglio. La gioia per essere riuscita insieme alle mie compagne e al mister ad essere ancora una volta tra le prime squadre italiane.

Ed è con lo stesso spirito che mi rimetto in gioco, così come coloro che indosseranno la maglia rossoblù e che arriveranno in questo club, composto da persone competenti oltre ad essere una società seria e vincente. Ringrazio in primis il tecnico, Tony Marzella, per la fiducia in me riposta che voglio ripagare appieno.

La sua serietà , disponibilità e amore per questa maglia sono la marcia in più che, assieme alla grande passione, professionalità e pazienza, fanno dell’Italcave Real Statte una società -famiglia difficile da trovare nell’intero panorama del futsal italiano. Inoltre ringrazio tutto lo staff per l’impegno che svolge dietro le quinte, magari in silenzio e con grandissimi sacrifici, ma fondamentale per noi tutte. Ripartiamo, adesso, più convinti che mai e vogliamo, anche quest’anno, toglierci tante soddisfazioni per poter rimanere un team che è da decenni nell’elite del futsal”.