Gallinari, che follia! Pugno all’avversario, mano rotta e addio europeo di basket

ROMA – Follia Gallinari: pugno a un avversario e frattura alla mano. Europeo addio. Durante il match amichevole vinto con l’Olanda, raptus dell’azzurro che reagisce male a una gomitata e finisce in ospedale con la mano rotta: frattura al primo metacarpo della mano destra. “Chiedo scusa ai miei compagni e a tutti” ha scritto nella notte sulla sua pagina Facebook.

Ma quel che farà più male al Gallo, non sarà il dolore fisico, ma le modalità dell’infortunio che si è procurato sferrando un pugno a un avversario, Kok nel secondo tempo di un match che doveva solo servire d’avvicinamento all’appuntamento di fine agosto. Passa così in secondo piano la vittoria della Trentino Cup. Superata l’Olanda 66-57, in coda a una gara vera, che rimanda una sola certezza: il lavoro, scrive la Gazzetta, da fare per poter essere competitivi è ancora tanto. Tenendo, magari, i nervi un po’ più saldi.