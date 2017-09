GENOVA – Secondo quanto riportato da TeleNord, irritato per la fuga di notizie, il presidente Carlo Tavecchio si sarebbe opposto alla grazie per Armando Izzo, il difensore del Genoa squalificato durante lo scorso campionato per via del proprio coinvolgimento nello scandalo-commesse quando vestiva la maglia dell’Avellino. Il numero uno del calcio italiano – secondo quanto riportato da TeleNord – si sarebbe irritato per la fuga di notizie della scorsa settimana in merito alla possibile grazia (che a un certo punto sembrava ormai certa) al giocatore.

Izzo quindi tornerebbe a disposizione di mister Juric solamente il prossimo 13 ottobre, a squalifica terminata.