GENOVA – Accordo in extremis tra il Genoa e il Sassuolo per Federico Ricci. L’esterno, già nazionale Under 21 e a lungo inseguito dai rossoblù, su indicazione del tecnico Juric, che lo aveva allenato a Crotone nell’anno della storica promozione, vestirà la maglia del Genoa.

L’accordo tra le due società prevede il prestito a favore del Genoa con diritto di riscatto per i rossoblù e contro riscatto per il Sassuolo. Ricci, cresciuto nella Roma, nell’ultimo campionato ha giocato 21 partite con il Sassuolo, segnando anche due gol.

Definita in casa Genoa anche la cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto ai greci del Panathinaikos dello svedese Oscar Hiljemark.

Risoluzione contrattuale, invece, per il difensore francese Alassane També che, in due stagioni al Genoa, complice un grave infortunio, ha raccolto appena 6 presenze.