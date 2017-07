Calciomercato Genoa, arriva Ricardo Centurion: rossoblù scatenati

Calciomercato Genoa – Un nuovo acquisto per il Genoa, anzi un ritorno: si tratta dell’esterno di centrocampo argentino Ricardo Centurion che aveva indossato la maglia rossoblu già nella stagione 2013-2014 collezionando 12 presenze. E’ arrivato direttamente dall’Argentina in mattinata, sbarcando all’aeroporto milanese di Linate: manca soltanto la firma sul contratto. Il giocatore, di proprietà del San Paolo, arriverà a titolo definitivo per circa 5 milioni di euro.

Già in giornata potrebbe raggiungere il ritiro rossoblu a Neustift. Intanto, aspettando il cambio di proprietà al vertice del club con l’acquisizione della maggioranza delle azioni da parte della Sri Group di Giulio Gallazzi, sono già tremila le tessere sottoscritte dai tifosi rossoblu in appena cinque giorni dall’avvio della campagna abbonamenti per la prossima stagione.

