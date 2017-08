GENOVA – Avventura in rossoblù finita per Serge Gakpé, attaccante togolese arrivato al Genoa nell’estate del 2015, che è stato ufficialmente ceduto ai francesi dell’Amiens formazione neopromossa in Ligue 1.

Gakpé in Italia oltre alla maglia del Genoa ha vestito in due occasioni, sempre in prestito, anche le divise dell’Atalanta e del Chievo.