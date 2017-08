GENOVA – Genoa-Juventus 2-3, gol: Pjanic autogol dopo 20 secondi,

Galabinov su rigore 6′, Paulo Dybala 13′ e 47′ (rigore), Cuadrado 61′ – la diretta testuale della partita di Serie A.

Genoa-Juventus, i calciatori in campo.

GENOA (3-4-3): 1 Perin; 14 Biraschi, 13 Rossettini, 3 Gentiletti; 22 Lazovic, 44 Veloso, 8 Bertolacci, 93 Laxalt; 19 Pandev, 16 Galabinov, 11 Taarabt. Allenatore: Ivan Juric. In panchina: 23 Lamanna, 38 Zima, 20 Rosi, 87 Zukanovic, 2 Spolli, 18 Migliore, 21 Brlek, 30 Rigoni, 4 Cofie, 40 Omeonga, 74 Salcedo, 17 Palladino, 9 Centurion, 10 Lapadula.

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 6 Lichsteiner, Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 5 Pjanic, 6 Khedira; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri. In panchina: 23 Szczesny, 16 Pinisoglio, 15 Barzagli, 4 Benatia, 15 Barzagli, 2 De Sciglio, 27 Sturaro, 14 Matuidi, 11 Douglas Costa, 30 Betancur, 33 Bernardeschi, 34 Kean

Arbitro: Banti di Livorno. Assistenti: Tegoni e Carbone. Quarto uomo: Pasqua. Addetti Var: Fabbri e La Penna

Genoa-Juventus, gli highlights.

La Juve completa la rimonta con Cuadrado.

GOOOOOAAAALLLLL!!!! #Juventus come back from 2-0 down to take a 2-3 lead. #GenoaJuve #Cuadrado pic.twitter.com/bHrhTzx2EC

— Lega Serie A (@SerieAchannel) 26 agosto 2017