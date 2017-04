Genoa-Lazio 2-2 pagelle, highlights, foto: Simeone-Biglia-Pandev-Alberto video gol

GENOVA – Genoa e Lazio 2-2 (1-1). Pagelle, highlights e foto Ansa. Genoa (3-4-3): Lamanna 6.5, Munoz 6, Burdisso 5.5, Gentiletti 6.5, Lazovic 6, Veloso 6.5 (16′ st Pandev 6.5), Ntcham 6, Laxalt 7, Rigoni 6.5 (28′ st Cataldi 6), Simeone 6.5 (43′ st Hiljemark sv), Palladino 6.

(38 Zima, 58 Faccioli, 21 Orban, 14 Biraschi, 6 Beghetto, 28 Brivio, 32 Morosini, 64 Pellegri, 99 Ninkovic). All.: Juric 6.5.

Lazio (4-3-3): Strakosha 7, Basta 5.5, De Vrij 6, Hoedt 5.5, Radu 6 (28′ st Lukaku 6), Parolo 6 (35′ st Luis Alberto 7), Biglia 6, Milinkovic 6.5, Anderson 6 (22′ st Lombardi 5.5), Immobile 5.5, Keita 6.5 (31 Adamonis, 55 Vargic, 4 Patric, 9 Djordjevic, 11 Crecco, 13 Wallace, 15 Bastos, 19 Lulic, 96 Murgia) All.: Inzaghi 6.

Arbitro: Maresca 5. Reti: nel pt 10′ Simeone, 46′ Biglia: nel st 32′ Pandev, 46′ Luis Alberto. Angoli: 7 a 6 per il Genoa. Recupero: 1′ e 7′.

Note: Lamanna ha parato un rigore a Biglia, ma sulla respinta del portiere lo stesso Biglia ha segnato (46′ pt).

Ammoniti: Milinkovic, Rigoni, Burdisso, Basta, Lombardi per gioco scorretto, Parolo per proteste. Espulsi: all’11’ del secondo tempo Inzaghi per proteste. Al 36′ st Juric per proteste. Spettatori: 19.545 di cui paganti 1.504 e abbonati 18.041.

** I GOL – 10′ pt: cross dalla sinistra di Palladino, Simeone si avvita su se stesso e di testa supera Strakosha.

– 46′ pt: rigore per fallo di mano di Burdisso che scivola respingendo un tiro di Anderson. Dal dischetto Biglia prima si fa respingere la conclusione da Lamanna poi ribadisce in gol.

– 32′ st: cross di Lazovic dalla destra, sul secondo palo Pandev di testa appoggia in rete.

– 46′ st: Luis Alberto da fuori area con un sinistro preciso batte Lamanna e coglie il pareggio.

Genoa-Lazio 2-2, gli highlights della partita.