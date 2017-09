Più lavoro, più soldi in giro. Invariato il numero increduli, in crescita quelli a cui dispiace

Più lavoro, più soldi in giro. Ultima in ordine di tempo è arrivata Confindustria con i suoi calcoli e le sue stime. Ma prima era stato l'Istat ed era stata Banca d'Italia ed era stata la Commissione Europea ed era stato perfino Moody's. Erano, sono stati tutti in questa fine d'estate 2.017 a vedere, calcolare, attestare che in Italia ci sono più posti di lavoro e girano più soldi