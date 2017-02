Genoa-Sassuolo streaming – diretta tv, dove vederla

Genoa-Sassuolo IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Genoa-Sassuolo, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

GENOA-SASSUOLO (Domenica ore 15)

GENOA (3-4-2-1): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Veloso, Hiljemark, Laxalt; Palladino, Taarabt; Simeone. All.: Juric

Indisponibili: Biraschi, Perin, Rigoni. Squalificati: nessuno.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Aquilani, Duncan; Berardi, Matri, Politano. All.: Di Francesco.

Indisponibili: Magnanelli, Missiroli, Biondini, Lirola. Squalificati: nessuno.

Classifica marcatori Serie A – 15 reti: Dzeko (Roma); Higuain (Juventus); Icardi (1 rigore-Inter). – 14 reti: Belotti (1-Torino). – 13 reti: Mertens (1-Napoli). – 11 reti: Immobile (3-Lazio). – 10 reti: Borriello (Cagliari); Kalinic (1-Fiorentina); Simeone (1-Genoa); Iago Falque (2-Torino). – 9 reti: Bernardeschi (2-Fiorentina); Thereau (Udinese). – 8 reti: Falcinelli (1-Crotone); Bacca (2-Milan); Callejon (Napoli); Nestorovski (Palermo). – 7 reti: Perisic (Inter); Muriel (1-Sampdoria). – 6 reti: A. Gomez (1) e Kessie (2-Atalanta); Hamsik e Insigne (Napoli); Perotti (6-Roma); Schick (Sampdoria); Defrel e Matri (Sassuolo).