Gianluca Lapadula al Genoa, colpaccio del presidente Preziosi.

GENOVA – Genoa scatenato, dopo Bertolacci arriva anche Lapadula. L’attaccante del Milan arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto in rossoblù. Si tratta di una operazione valutata intorno ai 13 milioni di euro.

Lapadula era già stato vicino al Genoa la scorsa stagione ma l’arrivo dal Pescara era sfumato in extremis per l’intervento dello stesso Milan. L’attaccante della Nazionale Italiana ha parlato in esclusiva ai microfoni del Secolo XIX (cliccare qui per guardare il video).

“Sono molto contento di essere al Genoa, mi aspetto molto da questa mia nuova avventura in rossoblù. Devo ringraziare il presidente Enrico Preziosi perché mi ha voluto fortemente. Anzi vi dirò di più, Preziosi mi cercava da oltre un anno. Sono felice di essere qui e cercherò di dare il mio massimo per questa maglia“