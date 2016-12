Gol pesanti, chi è l’ attaccante più decisivo della Serie A? CLASSIFICA

ROMA – Alla sosta del campionato sono molte le statistiche che ci vengono proposte per essere snocciolate. Curiosa quella che indica al momento l’attaccante più decisivo della Serie A per la propria squadra. Ma come si misura il peso di un gol? Semplice. Noi abbiamo guardato i risultati senza i gol dell’attaccante in questione. Esempio: Juventus-Napoli 2-1. Senza il gol di Higuain la partita sarebbe terminata in pareggio. Quindi la rete dell’attaccante argentino vale due punti.

Ma chi è l’attaccante più decisivo della Serie A dopo la diciottesima giornata? E’ Edin Dzeko, l’attaccante bosniaco della Roma. Con i suoi 13 gol ha regalato ai giallorossi ben 11 punti. Seconda posizione a pari merito per i due bomber argentini Icardi e Higuain. Grazie alle loro prodezze Inter e Juventus hanno guadagnato 10 punti. E Belotti? I tredici gol del “gallo” hanno pesato poco per il Toro: solo quattro punti. Per i granata il più decisivo è Iago Falque (8 gol per 8 punti).

Questa la classifica dei bomber più decisivi:

Edin Dzeko (As Roma): 11 punti (13 gol);

Gonzalo Higuain (Juventus): 10 punti (10 gol);

Mauro Icardi (Inter): 10 punti (14 gol);

Iago Falque (Torino): 8 punti (8 gol);

Nikola Kalinic (Fiorentina): 8 punti (8 gol);

Carlos Bacca (Milan): 7 punti (6 gol);

Federico Bernardeschi (Fiorentina): 7 punti (9 gol);

Luis Muriel (Sampdoria): 7 punti (6 gol);

Cyril Théréau (Udinese): 6 punti (8 gol);

Ciro Immobile (Lazio): 6 punti (9 gol);

Franck Kessié (Atalanta): 6 punti (6 gol).