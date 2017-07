Gregorio Paltrinieri vince oro nel 1500 stile libero. Gabriele Detti è quarto

BUDAPEST – Gregorio Paltrinieri ha vinto l’oro nei 1500 stile libero ai mondiali di nuoto di Budapest. L’olimpionico azzurro si conferma campione della specialità.

L’azzurro, campione olimpico e del mondo in carica, si è imposto con il tempo di 14’35’85 precedendo al termine di un lungo duello l’ucraino Mykhailo Romanchuk he ha vinto l’argento. Medaglia di bronzo all’australiano Mack Horton che ha preceduto Gabriele Detti, l’altro azzurro in gara.

Le due medaglie, in mattinata era state precedute da quella di Alessandro De Rose che ha conquistato la medaglia di bronzo nel Mondiale di tuffi grandi altezze (27 metri). Per l’Italia è la prima medaglia in assoluto in questa specialità, che aveva fatto il suo esordio mondiale a Barcellona 2013.

La medaglia d’oro è stata invece vinta dallo statunitense Steve Lo Bue, l’argento è andato al ceco Mihail Navratil.