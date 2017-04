Insulti all’arbitro Massa dopo Juventus-Milan, denunciato tifoso Milan

IMPERIA – Un operaio in pensione di 62 anni, incensurato, di origine calabrese, ma abitante nella provincia di Lecco, tifoso del Milan, è stato denunciato dalla Questura di Imperia per gli insulti e le minacce di morte rivolte all’arbitro Davide Massa, di Imperia, a margine del match Juventus-Milan, del 10 marzo scorso a Torino, in seguito al rigore concesso ai bianconeri al 97′.

Il pensionato, secondo gli inquirenti, ha afferrato il suo iPhone per chiamare la sezione arbitri di Imperia, al quale è iscritto Massa, e al presidente Alessandro Savioli ha rivolto insulti e minacce diretti a Massa. Grazie a immediate indagini della Digos, coordinate dalla Procura di Imperia, è stato possibile risalire all’autore della telefonata e al suo indirizzo. Ulteriori conferme sono arrivate con la perquisizione domiciliare, nella quale è stato trovato il cellulare.

I poliziotti hanno anche sequestrato diverse apparecchiature informatiche che saranno analizzate dalla polizia scientifica. L’uomo è stato denunciato per minacce gravi ed ora rischia un anno di reclusione.