Calciomercato Inter, Borja Valero è ad un passo – Borja Valero avrebbe rivelato ad alcuni tifosi fiorentini incontrati in vacanza il suo addio alla Fiorentina. Il motivo? Borja Valero, come scrive Il Corriere dello Sport, avrebbe spiegato i suoi dubbi sul restare in viola: «Se non vado via finisco in tribuna».

Quando i tifosi gli hanno chiesto di restare lo stesso per fare un sgarbo alla proprietà, il centrocampista avrebbe risposto con un’espressione perplessa.