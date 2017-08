ROMA – Yann Karamoh è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche con l’Inter e firmare poi il contratto nella sede del club nerazzurro. Nella notte è stato trovato l’accordo con il Caen per un prestito con obbligo di riscatto che dovrebbe essere fissato a 5,5 milioni più bonus.

L’esterno francese classe 1998 si unirà nei prossimi giorni ai nuovi compagni di squadra per iniziare a lavorare con Luciano Spalletti.

Nato ad Abidjan, in Costa d’Avorio l’8 luglio 1998 vive in Francia dall’età di due anni. Nella scorsa stagione ha giocato 35 partite in Ligue 1 con la maglia del Caen: 5 gol e 4 assist. Dopo aver militato nelle giovanili del Racing Club de France nel 2011 si trasferisce al Caen. Fa il suo esordio in Ligue 1 nella prima giornata della scorsa stagione contro il Lorient.