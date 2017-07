Calciomercato Inter: Darmian, Fabinho, Vidal, Nainggolan, Di Maria. Le ultimissime

Calciomercato Inter, in questa prima fase del calciomercato l’Inter ha dovuto soprattutto cedere per mettere a posto i conti nel rispetto del fair play finanziario. Adesso ha iniziato ad agire anche nel calciomercato in entrata dove, fino a questo momento, è arrivato solamente Skriniar dalla Sampdoria.

Sabatini ha sistemato il bilancio per il fairplay finanziario e per il futuro ha prenotato per 60 mln i baby genoani Pellegri e Salcedo (sperando di non ripetere il flop Gerson).

Spalletti deve scegliere chi tenere nella folta rosa, in arrivo c’e’ lo stimato Borja Valero oltre al colpo da 30 mln Skriniar. Tra gli obiettivi Darmian, Fabinho e i sogni Vidal, Radja Nainggolan e Di Maria.