Calciomercato Inter: Di Maria, Aurier, Rabiot, Borja Valero. Le ultimissime

Calciomercato Inter, si parla con il Psg di Joao Mario, Di Maria, Perisic, Aurier e Rabiot – Il Psg irrompe su Joao Mario e l’Inter valuta il parco giocatori dei francesi alla ricerca di una contropartita tecnica. Come scrive Il Corriere dello Sport, è noto che i dirigenti nerazzurri stravedano per Angel Di Maria, un’operazione che potrebbe decollare (a dispetto dell’ingaggio mostruoso dell’argentino) in caso di cessione di Perisic, ma sotto la Torre Eiffel ci sono altri due profili che piacciono tanto a Sabatini e Ausilio: quello del difensore Serge Aurier e quello del centrocampista Adrien Rabiot.

Calciomercato Inter, il punto su Borja Valero – «Borja Valero per noi fa parte del progetto: se vuole andare via, deve essere lui a dirlo». Come scrive TuttoSport, le parole di Pantaleo Corvino alla Ds rappresentano l’ennesimo capitolo della telenovela: l’Inter ha in mano Borja ed è pronta a chiudere alzando l’offerta (pochi 4 milioni per la Fiorentina che ne chiede 9: a 7 si può chiudere) però prima deve essere il giocatore – che firmerà un triennale a 3 milioni – a rompere con Firenze.

Un collaboratore per Ausilio e Sabatini – Dario Baccin è il nuovo vice direttore sportivo dell’Inter. Lo annuncia il club nerazzurro con una nota sul proprio sito. L’ex dt del Palermo riporterà al ds dell’Inter Piero Ausilio: “Avrà specifiche responsabilità sulla gestione dei giovani calciatori professionisti in prestito, supervisione della squadra Primavera e diretta collaborazione con il ds per la gestione del calciomercato”.