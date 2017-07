Calciomercato Inter: Di Maria, Sanchez, Gabigol. Le ultimissime

Calciomercato Inter, Gabigol non è stato convocato per il ritiro – Non c’è Gabriel Barbosa, al centro di trattative di mercato, perché l’Inter gli ha concesso qualche giorno di riposo in più e neppure il capitano Mauro Icardi che è stato impegnato con la nazionale e raggiungerà la squadra direttamente in ritiro: l’Inter ha annunciato i giocatori convocati domani mattina ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione della nuova stagione nel primo giorno di lavoro di Luciano Spalletti. Nel pomeriggio la squadra nerazzurra partirà per il Riscone di Brunico dove resterà in ritiro fino al 16 luglio. Gabigol potrebbe essere ceduto in prestito ma lunedì dovrebbe raggiungere il resto della squadra. Luciano Spalletti inizierà a lavorare con una squadra a ranghi ridotti, assenti infatti anche Perisic, Gagliardini, Medel, Eder, Candreva, Nagatomo e D’Ambrosio. Alla spicciolata però raggiungeranno tutti l’Alto Adige e Spalletti potrà iniziare a fare sul serio per programmare il ritorno in Champions League. Intanto potrà conoscere tanti giovani nerazzurri e i due nuovi volti: Jens Odgaard acquistato dalla squadra danese del Lyngby e Nicolò Zaniolo arrivato dalla Virtus Entella.

Calciomercato Inter, il punto di Zanetti su Di Maria e molto altro – “L’obiettivo è formare una squadra competitiva, faremo quello che possiamo per mettere a disposizione di Spalletti la rosa più competitiva possibile. Di Maria una pista possibile? Non mi piace entrare nei dettagli delle operazioni, vediamo cosa succede. Ma ripeto, l’idea è allestire una grande squadra”. Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, a Radio Nacional, annuncia acquisti importanti per la squadra nerazzurra. Preferisce non fare nomi, non si sbilancia neppure su eventuali cessioni come quella di Medel: “Non me ne occupo, non è il mio campo”. Ma la linea è chiara: “L’idea è poter fare un grande lavoro e tornare protagonisti nel prossimo campionato”.

Calciomercato Inter, le ultimissime su Davinson Sanchez – Per quanto riguarda i difensori centrali, come scrive La Gazzetta dello Sport con Matteo Brega, vanno registrate le parole del d.s. dell’Ajax Marc Overmars su Davinson Sanchez. “Non va via per meno di 40 milioni”, è stata la sentenza arrivata da Amsterdam. Il colombiano, a scadenza nel 2021 con l’Ajax, lascerà l’Olanda con ogni probabilità e per questo il club intende fare cassa al massimo. Overmars ha parlato anche di Tete, altro elemento su cui l’Inter ha messo gli occhi (nasce terzino destro ma può fare un po’ tutto in difesa). “L’Inter non ha parlato con noi, forse l’ha fatto col suo agente, Mino Raiola”, ha spiegato il dirigente olandese. Togliamo il forse, Raiola ne ha discusso con Ausilio e Sabatini. Resta da capire la risposta dei dirigenti di Inter e Suning.