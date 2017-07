ROMA – Se Ivan Perisic lascerà davvero l’Inter per trasferirsi al Manchester United, i nerazzurri hanno già pronto un doppio colpo nel reparto offensivo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Spalletti vuole che almeno uno dei suoi esterni sia velocissimo, in grado di saltare l’uomo e all’occorrenza di fare pure gol. Uno degli obiettivi è Sadio Mané, 25enne freccia senegalese del Liverpool. Ma il vero sogno resta Alexis Sanchez, in uscita dall’Arsenal. Ma il cileno sembra aver scelto il Manchester City di Guardiola.

Altro profilo difficile, quello di Florian Thauvin del Marsiglia. Piace anche alla Roma, ma soprattutto il Marsiglia assicura che non si muove e anzi avrebbe rinnovato fino al 2021. Ieri dalla Spagna filtravano voci di un nuovo assalto ad Angel Di Maria (con il Psg pronto a reinvestire i proventi su Mbappé), ma il club non conferma. Senza dimenticare Erik Lamela, ora non più incedibile da parte del Tottenham dopo una stagione non facile, complice un’operazione all’anca.