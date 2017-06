Calciomercato Inter: Eguelfi, Gravillon, Dimarco, Caprari, Perisic, Skriniar. Le ultimissime

Calciomercato Inter, focus sulle cessioni e sulle operazioni in uscita – Altre quattro cessioni per rientrare nei paramenti del Fair Play Finanziario: l’Inter ha ufficializzato le cessioni a titolo definitivo di Fabio Eguelfi, classe 95, all’Atalanta, Andrew Gravillon, classe 98, al Benevento, Federico Dimarco al Sion oltre a Gianluca Caprari alla Sampdoria.

Quattro operazioni che, insieme al trasferimento di Ever Banega al Siviglia, permettono all’Inter di avvicinarsi ai 30 milioni di euro di plusvalenza necessari per rispettare gli accordi con la UEFA. Le cessioni dei giovani nerazzurri permettono quindi al club di non dover vendere i ‘big’, come Ivan Perisic che piace al Manchester United, entro la fine del mese.

Dai prossimi giorni saranno probabilmente ufficializzati alcuni acquisti tra cui Milan Skriniar della Sampdoria, che ha già svolto le visite mediche, trattativa che rientra nell’affare di Caprari ceduto ai blucerchiati.