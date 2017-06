ROMA – L’Inter è alla ricerca disperata di un centrale difensivo. I nerazzurri sono prima rimasti gelati dal fatto che la Roma abbia dichiarato incedibile Rudiger. Poi hanno virato su De Vrij della Lazio, ma, forse spaventati dai passati infortuni dell’olandese, non hanno affondato il colpo.

E allora ecco due nuovi profili: José Giménez e Davinson Sanchez. L’Atletico Madrid ha il mercato bloccato, ma Gimenez non vuole più fare panchina e ha chiesto di andarsene. Il nazionale uruguaiano ha età e potenziale da top player. La dirigenza nerazzurra stravede anche per Sanchez dell’Ajax, ma per ora il prezzo non è avvicinabile.