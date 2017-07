Calciomercato Inter, Keita Balde e Ivan Perisic: le ultimissime.

“Dopo l’allenamento parlerò con Walter Sabatini e Piero Ausilio, ci vedremo tutti insieme e discuteremo”. Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida contro il Lione, prima partita dell’International Champions Cup dell’Inter in Cina, annuncia il summit di mercato con i dirigenti nerazzurri. Per ora gli unici nuovi acquisti con cui l’allenatore sta lavorando nella tournée asiatica sono Borja Valero, che domani sarà titolare, e Milan Skriniar. Nel mirino ci sarebbe ancheeventuale sostituto diSpalletti, però, preferirebbe poter contare ancora sull’attaccante croato:

‘E’ un giocatore importante per me, poi bisogna chiedere a lui come sta vivendo questo interesse da parte del Manchester United. Questo è sicuramente positivo, vuol dire che il giocatore è forte. Allo stesso tempo però c’è un contratto firmato che deve rispettare. Se invece l’Inter dovesse accettare un certo tipo di richiesta, andremmo a prendere un giocatore altrettanto importante’.

Sabatini e Ausilio parleranno anche con Zhang Jindong e i dirigenti cinesi. In queste ore, infatti, sono riuniti gli stati generali del club nerazzurro per programmare la prossima stagione e tracciare un bilancio di quella passata.

