Calciomercato Inter, Keita in arrivo? Milan e Juventus sorpassati

MILANO – Si accende all’improvviso il calciomercato dell’Inter. Tra le due litiganti, Juventus e Milan, la terza gode, Inter. I nerazzurri avrebbero superato le concorrenti nella corsa per arrivare al talento della Lazio Keita Balde. Come scrive Gianluca Di Marzio, Keita ha saltato l’amichevole odierna della Lazio per “affaticamento”. E dopo la partita lascia anche il ritiro di Auronzo. Destinazione? Milano.

Ufficialmente per andare a trovare la fidanzata, in quanto la Lazio ha fissato per domani un intero giorno di riposo. Questo quanto filtra dal club. Un po’ di svago, relax. Ma… il mercato? Corre sempre veloce.

L’Inter è pronta a fare sul serio e non è escluso che l’attaccante possa incontrarsi coi nerazzurri. Intanto, Keita lascia il ritiro verso Milano.