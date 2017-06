Calciomercato Inter: Meret, Perin, Pellegri, Skriniar, Handanovic. Le ultimissime

Calciomercato Inter: Handanovic, Meret e Perin – In casa Inter tiene banco il calciomercato dei portieri. Samir Handanovic potrebbe lasciare i nerazzurri. Su di lui ci sarebbero diversi club di Premier League e di Liga Spagnola. Al suo posto potrebbe arrivare uno tra Meret e Perin. Meret è considerato il portiere più forte in prospettiva futura dopo Donnarumma, Perin è in uscita del Genoa e potrebbe tentare l’avventura in un grande club dopo anni di gavetta.

Calciomercato Inter, Pellegri – Anche l’Inter si è iscritto alla corsa per il baby fenomeno del Genoa. Il 16enne ha già segnato un gol in Serie A in occasione dell’addio al calcio di Francesco Totti. Una rete che ha incantato gli addetti ai lavori perché ha superato con tecnica e potenza un grande difensore come Manolas e ha battuto con freddezza un portiere di livello internazionale come Szczesny. In questo momento la Roma appare favorita per Pellegri.

Calciomercato Inter, Skriniar – Ormai ci siamo. L’Inter sembrerebbe aver trovato un accordo con la Sampdoria. Al club blucerchiato dovrebbero andare soldi e calciatori (si parla di Andrea Ranocchia e Gianluca Caprari). Skriniar dovrebbe essere ufficializzato dall’Inter la prossima settimana.