ROMA – Tra i grandi obiettivi di calciomercato dell’ Inter c’è quello di Andrés Iniesta. Il centrocampista del Barcellona, 33 anni, è uno dei sogni dei nerazzurri, ma la trattativa non è semplice.

L’Inter, come scrive Repubblica.it, si sarebbe inserito nella frattura tra gli spagnoli e il giocatore. Iniesta è in scadenza nel 2018 e ci sarebbero dei problemi attorno alla trattativa per il suo rinnovo. In questo spazio si sarebbe inserita l’Inter che avrebbe presentato un’offerta allo spagnolo superiore a quella del Barcellona e starebbe provando a strappare un prezzo di favore al club catalano (circa 20 milioni) approfittando della situazione contrattuale e dell’età del capitano.

Un intreccio di mercato che potrebbe risolversi già nelle prossime ore, con Suning pronto a regalare alla piazza il colpo ad effetto per rispondere al calciomercato rossonero.