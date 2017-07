Calciomercato Inter, parla Gabigol: “Giocherò ancora in Europa”

MILANO – “Giocherò un altro anno in Europa, sarò più maturo e preparato per giocare al mio meglio. Questo è il miglioramento che devo mostrare, dentro e fuori dal campo. Io ci credo”. Gabriel Barbosa è pronto e promette una stagione di rilancio dopo una annata deludente.

L’attaccante dell’Inter dovrebbe raggiungere nei prossimi giorni compagni di squadra in ritiro a Riscone di Brunico. Ma l’intenzione della società di cederlo in prestito già in questa sessione di mercato.

“Anche in vacanza mi sono tenuto in forma fisicamente e mentalmente – dice a Lance! – Ho lavorato durante questo periodo per farmi trovare pronto al rientro in Europa. Ora devo proseguire su questa strada in vista della prossima stagione. Come succede sempre all’inizio di ogni annata ci sono grandi aspettative”.