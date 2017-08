ROMA – Acquisto in prospettiva per l’Inter che ha preso a titolo definitivo il giovane difensore Alessandro Bastoni dall’Atalanta. Lo annuncia il club nerazzurro sul proprio sito. Bastoni resterà in prestito ai bergamaschi per due stagioni. Le cifre dell’affare si aggirano intorno ai 10 milioni di euro.

Bastoni, centrale difensivo mancino cresciuto nel vivaio di Zingonia e attualmente impegnato con la Nazionale Under 19 insieme ai compagni Del Prato, Mallamo e Melegoni, ha all’attivo 3 presenze in serie A e 1 in Coppa Italia nella scorsa stagione.