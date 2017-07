Calciomercato Inter, Sabatini segue Presnel Kimpembe, Issa Diop e Emanuel Mammana

CALCIOMERCATO INTER, LE ULTIMISSIME IN TEMPO REALE – L’Inter punta alcuni talenti della Ligue 1. Sul taccuino di Walter Sabatini c’è il difensore centrale Presnel Kimpembe, classe ’95, del PSG. Il contratto di Kimpembe scade nel 2021. Sabatini segue anche Issa Diop, altro giovane difensore centrale del Tolosa. Altro difensore seguito è Ramy Bensebaini, classe 1995, del Rennes. Può giocare anche come terzino sinistro. E c’è anche Emanuel Mammana del Lione, classe ’96, che può giocare anche sulla fascia destra. La Gazzetta dello Sport poi fa anche il nome di Mouctar Diakhaby del Lione. Intanto l’Inter ha già concluso l’acquisto di Flor Van Den Eynden del 2000.

In uscita sono ore decisive per il passaggio di Medel al Trabzonspor. Per Murillo si è fatto sotto lo Zenit di Roberto Mancini che avrebbe offerto 15 milioni per il cartellino del difensore.