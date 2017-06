Calciomercato Inter: Skriniar in arrivo, si tratta per Rudiger e Berardi

Calciomercato Inter, le ultimissime in tempo reale – Accordo sempre più vicino tra Inter e Sampdoria per il 22enne difensore Milan Skriniar, reduce dall’Europeo Under 21 con la Slovacchia. Il club doriano partiva da una richiesta di 20 milioni più cartellino di Caprari – acquistato un anno fa dai nerazzurri, e non ancora sbarcato a Milano – l’Inter offre 18 milioni cash. Ma le due parti troveranno un accordo, forse già nei prossimi giorni.

Le esigenze di Spalletti infatti al momento sono due: un paio di difensori e un paio di elementi esperti che possano guidare il gruppo. Quasi compiuta infatti l’acquisizione di Borja Valero. La questione retroguardia non si chiuderà con lo slovacco della Samp: Rudiger resta il prescelto, nel caso di arrivo di un altro centrale, ma servono ricambi anche sulle fasce: Dalbert e Darmian sono i nomi più seguiti.