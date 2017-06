Calciomercato Inter: Skriniar, Ranocchia, Caprari, Gabigol. Le ultimissime.

Calciomercato Inter, le ultimissime in tempo reale – Se il procuratore frena, perché vorrebbe valutare altre situazioni, la Sampdoria spinge per la cessione del difensore centrale Milan Skriniar, all’Inter. L’accordo di massima con il club nerazzurro è stato raggiunto su una valutazione di 23 milioni. Ci sono da sistemare i dettagli come la quantificazione della parte economica e quella delle contropartite tecniche.

Il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo per la sostituzione vorrebbe Andrea Ranocchia, già in maglia doriana due stagioni fa, e rientrato all’Inter dopo l’esperienza in Inghilterra. L’Inter potrebbe pagare per Skriniar circa 17 milioni e ricevere dai nerazzurri il cartellino di Ranocchia più il prestito di Gianluca Caprari, attaccante che l’Inter ha acquistato dal Pescara lo scorso gennaio.

”L’Inter ha intenzione di cedere in prestito Gabriel Barbosa. C’è l’interesse di club spagnoli e inglesi ma dal Porto non mi ha contattato nessuno, è una menzogna”.

Wagner Ribeiro, agente di Gabigol, a Record, fa il punto sulle trattative che riguardano il giovane attaccante dell’Inter. Il club nerazzurro vorrebbe cederlo in prestito, tanto che ci sarebbe già un accordo con il Las Palmas, ma il brasiliano è deciso a non lasciare Milano.