Calciomercato Inter, sondaggio per Duncan. Borja Valero sempre più vicino

ROMA – L’Inter ha fatto un sondaggio per Duncan, centrocampista del Sassuolo e ha messo le mani sull’attaccante Jens Odgaard, 18enne del Lyngby. L’ufficialità dell’arrivo del danese potrebbe arrivare già oggi visto che ieri sera le parti erano vicinissime.

Per Skriniar invece è già tutto a posto: ieri sera in sede lo slovacco ha firmato il contratto. Da Pescara conferme sul raffreddamento della pista Coulibaly che non vuole giocare con la Primavera. Le parti ne riparleranno nelle prossime settimane. Da lunedì in poi ogni giorno può essere quello buono per la fumata bianca per Borja Valero.