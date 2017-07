Calciomercato Inter, Spalletti: “Perisic? Vediamo cosa dice lui”

BRUNICO –E anche se lo farà, l’Inter potrà decidere di “fare come vuole”. Il croato è atteso domani a Brunico per il ritiro dell’Inter ma le sirene del Manchester United suonano forti. “Perisic per noi è un giocatore importante – ammette Spalletti in conferenza stampa dopo la, noi ci contiamo. Vediamo cosa dice lui, ma non mi aspetto che dica che vuole andarsene: sarebbe brutto. Vedremo che intenzioni ha, ma a me non ha detto nessuno che lui vuole andarsene. Poi noi siamo l’Inter e possiamo anche decidere di fare come vogliamo”.

Per un giocatore potenzialmente in uscita, uno è già arrivato: “Borja Valero è uno di quei giocatori – il placet di Spalletti – che ha il suo marchio e lo timbra ogni volta che viene in campo. La sua costanza in allenamento, nello spogliatoio e in partita ci può far comodo. Ha tecnica, palleggio, sa stare in più parti del campo, piacerà a tutti gli interisti”.

Spalletti poi elogia Pinamonti (“Ha qualità promettenti”), spende un cioccolatino per Kondogbia (“Sembra un calciatore da Inter”) e corteggia Nainggolan: ” È un giocatore forte, e anche un ragazzo molto diverso da come viene spesso dipinto. Mi dilungo su di lui perché ho ricevuto tanto, ma per quel che riguarda il mercato i nostri direttori sanno cosa fare e io mi affido a loro”.