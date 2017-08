ROMA – Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’ Inter avrebbe fatto un tentativo per Divock Origi, attaccante del Liverpool.

Dopo aver visto sfumare sia Keita della Lazio e Schick passato dalla Samp alla Roma, Suning sta cercando di regalare a Luciano Spalletti i rinforzi di cui ha bisogno e tra questi ci sarebbe l’attaccante belga.

Vedremo dunque in queste ultime ore che mancano ormai alla fine di questa sessione di calciomercato, se potrà essere davvero Origi il nuovo rinforzo per Spalletti, che potrebbe decidere di utilizzare l’attaccante belga anche come un’alternativa in più per il ruolo di esterno offensivo.