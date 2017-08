MILANO – Calciomercato Inter, ultime notizie: Mustafi, Mangala, Sakho0, Lisandro Lopez, Keita, Schick… In casa nerazzurra tiene sempre banco la ricerca per un centrale difensivo. Sfumato Howedes, in procinto di accasarsi alla Juve, radiomercato dà in pole Mustafi dell’Arsenal davanti a Mangala del Manchester City. In terza battuta Sakho del Liverpool e salgono le quotazioni di Lisandro Lopez del Benfica, ma non è escluso che in questa ultima settimana di mercato i dirigenti interisti non calino qualche asso a sorpresa.

Scrive Calciomercato.com:

Il Manchester City di Guardiola è disposto a cedere il francese Mangala, ma solo in prestito con diritto di riscatto, mentre l’Inter spinge per il prestito secco. Invece, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, su Mustafi c’è più disponibilità da parte dell’Arsenal di Wenger. Il tedesco ex Sampdoria potrebbe anche impuntarsi e tornare in Italia per giocarsi un posto da titolare in una squadra che lotterà per i primi posti, tra l’altro anche la sua compagna spingerebbe per lasciare Londra. Ed è anche su questo tasto che l’Inter spera di convincere i Gunners a cedere in prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. ALTRE PISTE – Gli altri centrali rientrati nell’orbita nerazzurra in vari modi sono stati Lisandro Lopez del Benfica e Felipe del Porto, entrambi inseriti in uno scambio di prestiti con Gabigol. Defilato, in attesa di eventuali sviluppi finali, Mamadou Sakho del Liverpool.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, la pista più calda è sempre quella che porta a Schick della Sampdoria, ma viste le insistenze della Roma, che sta cercando di strappare il talento ceco, l’interesse dell’Inter potrebbe virare su Keita, in uscita dalla Lazio. In questo caso, però, la Juve sembra essere in vantaggio (sia nel gradimento del giocatore, sia nella trattativa).