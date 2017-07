– Il prossimo colpo di mercato dell’Inter potrebbe essere Matias Vecino della Fiorentina. Luciano Spalletti cerca un calciatore con le sue caratteristiche tecniche e tattiche ed i due club potrebbero raggiungere un accordo economico nelle prossime ore.

Come rivela ‘SkySport’, Matias Vecino è stato chiesto da Luciano Spalletti alla sua dirigenza per completare il centrocampo dell’Inter. Ma se per Borja ci sono voluti appena 5 milioni di euro, la stessa cosa non si può dire per il classe ’91.

Per acquistarlo dalla Fiorentina, infatti, l’Inter dovrà versare l’intera clausola rescissoria nelle casse ‘Viola’, ovvero 24 milioni di euro.

